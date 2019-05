Uus valitsus peab keset poliittormi esimese istungi

Veel on muudatus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, kus lisaks majandus- ja taristuministrile juhib oma vastutusvaldkonda väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister. Tema ülesandeks on väliskaubanduse arendamine ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine. Ka tööstuse ning ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postiside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine. Samuti arengukavade väljatöötamine ja elluviimine neis valdkondades.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Interneti SA, EAS, Riigi Infokommunikatsiooni SA, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, KredEx, Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, AS Eesti Post ja AS KredEx Krediidikindlustus.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus kosmose küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

Sotsiaalministeeriumit juhib muudatuste heakskiitmise järel senise kahe ministri, tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri asemel sotsiaalminister.