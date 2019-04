Uus valitsus näeb, et riigieelarve jääb paariks aastaks miinusesse

Tanel Kiik ütles Eesti Päevalehele, et 2019. ja 2020. aasta eelarved jäävad struktuurselt pigem miinusesse kui plussi. "Küsimus on selles, et kui järk-järgult liigume struktuurse tasakaalu suunas, ei võetaks seda liiga sõna-sõnalt, et peame kohe selle või järgmise aasta eelarve struktuursesse tasakaalu viima," selgitas ta.

Jüri Ratas intervjuus, et mais toimuvatel riigieelarve strateegia läbirääkimistel pole vaja teha negatiivset eelarvet. Siiski on vaja tega parandusi selle aasta eelarvesse, et vähendada selle aasta miinust. "Küll on vaja teha teatud eelarve liigendusi ja parandusi, et vähendada selle aasta miinust suurusjärgus 0,1–0,2 protsendipunkti võrra," sõnas Ratas.