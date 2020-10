Uus suursaadik Sven Sakkov andis Soome presidendile üle volikirja

Uus Eesti suursaadik Soomes Sven Sakkov andis täna Soome president Sauli Niinistöle üle volikirja ametisse asumiseks. Koroonaviiruse levikuga seotud piirangumeetmete tõttu toimus üleandmine erilisel moel - virtuaalselt.

„Eesti ja Soome suhted on juba ajalooliselt olnud head ning tihedalt läbi põimunud. Alles neli kuud tagasi tähistasime pidulikult ka diplomaatiliste suhete sõlmimise 100. aastapäeva,“ ütles suursaadik Sven Sakkov välisministeeriumi pressiteate vahendusel. Tema hinnangul on maailma halvanud koroonapandeemia meie omavaheliste suhete olulisust veelgi kinnitanud ja igapäevast koostööd tugevdanud.

Sakkov asub suursaadiku kohale pärast eelmise Soome suursaadiku Harri Tiido lahkumist, kes astus ametist tagasi seoses lahkarvamustega ametisoleva valitsusega.

"Minu maailmavaade erineb nii palju meie praeguse valitsuse maailmavaatest. Arvasin, et kui nemad tagasi ei astu, siis võib-olla on kõige parem, kui mina astun tagasi," ütles Tiido toona Soome rahvusringhäälingule.

Tiido märkis, et teda häirisid eriti Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) avaldused. Ta mainis muuhulgas mullust juhtumit, kus EKRE toonane esimees siseminister Mart Helme kritiseeris teravate sõnadega Soome valitsust ja nimetas peaminister Sanna Marini "peaministriks saanud müüjatüdrukuks".

"Jah, nad võivad arvata, et nad ütlevad seda Eestis ja eesti keeles ja kohalikus raadios, ja et nad teevad seda sisepoliitilistel eesmärkidel. Kuid kõik teavad kõike. Ja kui diplomaatidel on vaja näiteks Soomelt mingit abi küsida, siis pärast selliseid avaldusi on väga raske soomlastelt seda abi küsima minna," selgitas Tiido.

Sven Sakkov töötas enne suursaadikuks siirdumist Rahvusvahelises kaitseuuringute keskuses.

Varem on Sakkov töötanud Vabariigi Presidendi rahvusliku julgeoleku- ja kaitsenõunikuna (aastatel 1995–96) ning kaitseministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhatajana. Aastatel 2006–2008 oli ta tööl Eesti saatkonnas Washingtonis ning aastatel 1998–2001 Eesti esinduses NATO juures. 2008–2015 oli Sakkov kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler ning vastutas poliitika planeerimise, ohuhinnangute, NATO ja ELi poliitika, rahvusvahelise koostöö ning relvastuskontrolli eest. Aastatel 2015–2017 juhtis Sakkov Tallinnas asuvat NATO küberkaitsekoostöö keskust.