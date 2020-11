Uus süsteem on end õigustanud: väeosade ülemaid julgustatakse ajateenijaid õhtuks koju lubama

Leitnant Taavi Laasik kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast ütles, et algselt oli tegu esimese jalaväebrigaadi poolt juhitava pilootprojektiga, kus väljaload anti neile ajateenijatele, kellel on kõik ettenähtud teenistusülesanded täidetud, ei esine teenistusalaseid ega distsipliiniga seotud probleeme ning kellel on õhtusel ajal ette nähtud vaba aeg.

Esimeses jalaväebrigaadis on sõduritel võimalik saada väljaluba alates allüksuse kursusest.

“Kaitseväe üksuste puhul üldiselt sõltub sarnase väljalubade süsteemi kasutuselevõtt väeosa ülemate otsusest ning sellest, kuidas see sobitub üksuste väljaõppeplaanidega.