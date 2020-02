Uus pööre Tallinna Sadama kriminaalasjas: kaitsjad taotlevad prokuröride taandamist

Tallinna Sadama kriminaasjas kohtu alla antud süüüdistatavate Ain Kaljuranna, Allan Kiili, Jan Paszkowski, Tõnis Pohla, Üllar Raadi ja Toivo Prommi kaitsjad tegid täna hommikul Harju maakohtule ühise taotluse riigiprokuröri Laura Feldmanise ja ringkonnaprokuröri Denis Tšasovskihini menetlusest taandamiseks või kõrvaldamiseks.

“Võistlev menetlus ei tähenda, et prokuratuuril oleks õigus varjata kriminaaltoimiku osaks olevat teavet – tegemist on ebaausa käitumisega, mille tulemusel on käesoleva ajani takistatud asja õige ja kiire menetlemine,” leiavad kaitsjad.