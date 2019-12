UUS PISA UURING | pooled noortest loevad vaid siis, kui hädasti vaja

Viimane kümnend on olnud kiire digitaliseerumise aeg. 2009. aastal polnud 15% PISA uuringus osalenud õpilastest arvutile ligipääsu, 2018. aastaks oli selliseid õpilasi vaid 5%.

See on mõjutanud laste lugemisharjumusi suurel määral. Huvitav on, et ilukirjanduse lugemise harjumused on muutunud vähe: raamatuid luges nii kümme aastat tagasi kui ka praaegu 30% viieteistaastastest.

Suur muutus on toimunud meedia vallas. Paberkandjal ajakirjade ja ajalehtede lugemine on tohutult kukkunud, kuid veebiuudiseid loeb isegi kuni 80% noori.

Nende õpilaste hulk, kes loevad vaid siis, kui peab on kasvanud 2009. aasta umbes 40 protsendilt praeguseks veidi enam kui 50% peale ehk pooled noortest loevad mistahes teksti vaid koolitöö jaoks.

Netist praktilise info otsimine ja erinevates rakendustes vestlemne on kasvanud u 10%. Netis jutustab 90% lapsi 2009. aasta 80% asemel ja praktilist infot otsib 70% asemel u 80% lapsi.

Tõeline muudatus ongi ainult meedia vallas. 2009. aastal luges ajalehti u 65% 15-aastastet noortest, 2018. aastal aga vaid u 25%, mis tähendab väga suurt langust. Ajakirju luges kümme aastat tagasi 60% noori, nüüd aga vaid 20%.

Taskaalustust pakuvad veebiuudised. 2009. aastal luges netist uudiseid u 65% noori, nüüd aga veidi enam kui 80%. Tõsi - PISA uuring ei täpsusta, milliseid väljaandeid noored loevad. Seega jääb üles küsimus, kui usaldusväärset infot noored tegelikult saavad.