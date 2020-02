Uus lahkumistelaine Postimehes: uudistejuht lastakse lahti, lisaks lahkuvad veel kaks ajakirjanikku

Raudsaar ütles Delfile, et ei kommenteeri otsust enne, kui on personaliga sellest rääkinud.

Postimehe töötajatele saadetud kirjas teatas Raudsaar, et hindab kõrgelt Jaagantit ajakirjanikuna, ent osakonnajuhina ta Raudsaarele ei sobi.

Jaaganti vallandamise tõttu on lahkumisavalduse esitanud ka ajakirjanik Ege Tamm.

Urmas Jaagantist sai Postimehe uudistetoimetuse juht, kui suve lõpul lahkus valitsuse kommunikatsioonibüroosse varem seda ametit pidanud Liis Velsker.

Postimehe sporditoimetusest sunniti lahkuma ka ajakirjanik Andres Vaher, kes teatas sellest eile. "Ma ei liitunud lahkujatearmeega sugugi vabal tahtel," kirjutas Vaher sotsiaalmeedias.

"Püüdsin kõik need 2,5 aastat selle noore meeskonna hüvanguks anda kogu oma energia, kogemuste- ja teadmistepagasi, aga lõpuks osutusid erimeelsused kahe MK-ga [Marko Kaljuveer ja sporditoimetuse juht Martten Kaldvee - toim] ületamatuks. Ühelt neist sain pärast kõike antut viimasel tööpäeval teada, et ma ei ole meeskonnamängija ja et mu suurim puudus on liigne emotsionaalsus," kirjutas Vaher.

"Pean tõdema, et viimasel ajal jõuliselt muutunud suund, kuhu eriti PM Sport tüürib, tekitab minus väga palju muret. Sugugi mitte ainult kolletumise ja kohati ka eetikanormide eiramise, vaid teadmise tõttu, kes ja mil moel neid protsesse seal kujundab. Kui muutuvat meediat juhib täielik võhik, kes oskab lähtuda ainult ja ainult lugejanumbrist, siis... Üritasin tekitada neil teemadel diskussiooni, ja just seepärast - pluss see neetud emotsionaalsus :) - üle parda lendasingi. Võtsin lahkudes kaasa kaks ammust tarkusetera: ära iial vaidle idioodiga ja ära iial abista tänamatut," põhjendas Vaher avalikult internetiavarustes.