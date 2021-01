Uus kultuuriminister jätab õhku võimaluse, et uuest nädalast avatakse Tallinnas kinod ja teatrid

"Jäid mõned küsimused kabinetis, homme valitsuse istungil hakkame otsuseid tegema," ütles Ott vastuseks saatejuhi küsimusele, kas valitsus otsustab teatud mahus Tallinnas teatrite ja kinode avamise esmaspäevast, vahendab ERR.

"Need võimalused olid esitatud meile, usume, et lahendused leiame," lisas Ott.

Otsest vastust küsimusele, kas esmaspäeval saab Tallinnas kinno ja teatrisse minna, minister ei andnud, vaid tuletas meelde, et viiruseoht on jätkuvalt suur.

Delfi on varasemalt kirjutanud, et valitsus kohtus eile teadusnõukojaga. Professor Irja Lutsari sõnutsi võiks piiranguid Eestis ühtlustada. "See ei tähenda, et ühe piirkonna piirangud peaks üle kogu Eesti võtma," täpsustas Lutsar. Teadusnõukogu hinnangul on piirkondlikud piirangud aga oma aja ära elanud, kuna viirus ei levi hoogsalt vaid ainult Ida-Virumaal ja Harjumaal, kahjuks on kõrge levik üle kogu riigi.

Eilses ETV "Esimeses stuudios" viitas värske valitsusjuht Kaja Kallas, et küsitav on seegi, kas restoranid ikka peab sulgema juba kell 19. "Mida see tegelikult annab," küsis ta. "Arutame neljapäeval, aga sellel peab olema mingi loogiline seletus." Kallas võrdles, et hilja õhtul kuskil napsitades võib tõesti asi käest ära minna, aga söögikohas õhtustamise puhul on ju ka selged piirangud, näiteks distantsi hoidmine. Ta näitlikustas ka, et võimalikel klientidel lõppeb endal alles tööpäev näiteks 18 paiku ehk nad ei jõuakski söögikohta einestama, mistõttu polegi restoranidel võimalust ellu jääda.

