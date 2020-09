Uus kord: alates esmaspäevast võib Soome siseneda vaid koju naasmiseks, töölkäimiseks, transiidiks või vältimatul põhjusel

Soome valitsus otsustas täna, et Soome võib alates esmaspäevast siseneda vaid riiki naasmiseks, töölkäimiseks, transiidiks või vältimatu põhjusega. Turismi eesmärgil ei ole võimalik Soomet alates esmaspäevast enam külastada.

Piirangud hakkavad Eestile lisaks kehtima Islandile, Norrale, Rootsile, Saksamaale ja Slovakkiale. Samas jääb karantiinivaba piiriületuse võimalus alles maismaapiirile Norra ja Rootsiga.

Neile, kellel on Soomes töökoht, eneseisolatsiooni ei rakendata. Ülejäänutele, kellel on samuti Soome sisenemise õigus, soovitatakse 14-päevast eneseisolatsiooni. Alates 1.10 ei pea jääma eneseisolatsiooni, kui reis kestab alla kolme päeva ja ette on näidata viimase 72 tunni jooksul saadud negatiivne koroonatesti tulemus. Kui reisi pikkus ületab kolm ööpäeva, siis on selle aja möödumisel vaja teha kordustest ja kuni testitulemuse saamiseni püsida eneseisolatsioonis.

Näomaske tuleb Soomes viibides kanda avalikes siseruumides ja ühistranspordis, testitulemusi oodates, karantiini minnes ning Soome tulles kõrge nakkusnäitajaga riigist.

Detailsema info avaldavad Soome ametiasutused lähiajal, jälgida tasub ka Soome siseministeeriumi infot: https://intermin.fi/-/maahantulon-rajoituksia-tiukennetaan-koronatilanteen-perusteella