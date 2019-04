Uus kolmikliit soovib jätkata pingutusi Eesti lipu all sõitva kaubalaevastiku taastamiseks

Keskerakonna esindaja, majandus- ja taristuminister Kadri Simson ütles, et praeguse valitsuse üks olulisemaid tegevusi oli seadusloome, mis annab võimaluse Eestil saada taas mereriigiks. Simson tõi välja, et kui aastal 1992 seilas Eesti lipu all 1992 suurt kaubalaeva, siis 2003. aastal oli alles 11 laeva ja 2014. aastal lahkus viimane suur kaubalaev Eesti lipu alt.

„Merendussektori kadu avaldas Eestile majanduslikult negatiivset mõju, kadusid töökohad ja maksuraha ning paraku vähenes ka meie riigi tuntus maailmas. Nii praeguse kui ka loodava valitsuse eesmärk on taastada Eesti lipu all sõitev kaubalaevastik ning mul on hea meel, et selle aasta alguses vastu võetud seadus seda ka võimaldab,“ sõnas Simson.

Eesti ootab ministri sõnul hetkel Euroopa Komisjoni riigiabi taotluse heakskiitmist, kuid juba praegu tuleb koostada turundusplaan, et välisfirmad Eesti oma kodusadamana leiaksid ja teha tööd selle nimel, et Eesti oleksi merenduses konkurentsivõimeline.

„Maailmas on väga positiivseid näiteid, kuidas merendussektori tugevdamine on riigi majanduskeskkonda tunduvalt parandanud. Laevade toomine Eesti lipu alla loob kõrgepalgalisi töökohti, annab tööd nii meremeestele kui ka kaldatöötajatele ning annab tugeva panuse SKP kasvu,“ selgitas Simson.

Merendusnõukogu president, viitseadmiral erus Tarmo Kõuts tänas lahkuvat valitsust, majandus- ja taristuminister Kadri Simsonit ning parlamendi majanduskomisjoni ja selle esimeest Sven Sesterit merenduse arengu nimel tehtud töö eest. „Viimastel aastatel on selgelt tajutud, et seda valdkonda tuleb edasi arendada ning mul on hea meel, et oleme valmis panustama Eesti riigi majandusse, heaolusse ja merenduse tulevikku,“ sõnas Kõuts.