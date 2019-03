Uus koalitsioon toetab digimajandust, aga e-valimiste osas kokkulepet ei teinud

E-valimiste küsimuses mingile kokkuleppele ei jõutud. On võimalik, et e-valimiste küsimust arutatakse veel edasi, sest paljude kõige keerulisemate küsimuste lahendamine on lükatud edasi läbirääkimiste lõpufaasi. EKRE on e-valimiste osas skeptiline. Ka Keskerakond oli opositsioonis e-valimiste osas skeptik, aga leebus võimule saades. Isamaa on e-valimiste pooldaja.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et riigil tuleb enam toetada innovaatiliste lahenduste kasutusele võtmist, samuti noorte ja täiskasvanute digioskuste edendamist. “Meie e-riigi lahendused on eeskujuks ja ekspordiartikliks väga paljudele riikidele maailmas. Samuti on erasektor järjest enam arendamas Eestis uudseid ja majandusarengule olulisi lahendusi. Innovatsiooni toetamisel tuleb riigil ajaga kaasas käia, mis tähendab nii IT ja inseneriteaduste õppe väärtustamist kõigis haridusastmetes, kiirete internetiühenduste pakkumist kui ka seadusandluse kaasajastamist," tõi Ratas välja viidates seejuures näiteks ka pakirobotitele ja isesõitvatele autodele.