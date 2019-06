Uus kahtlus: kas Sindi paisust päästetud hunt võis hoopis Aidu karjääris märja haua leida?

Viimati on hulk inimesi nii politsei- ja piirivalveametist kui ka keskkonnaagentuurist tegelenud veebruaris Sindi paisust päästetud, ülessoojendatud ja tagasi metsa lastud noore susi jälgede ajamisega. Looma kaelas olnud GPS-saatja pole ligi nädal aega signaali edastanud ning seega on tekkinud hulk teooriaid hundiga juhtunu kohta.

Nüüd lisandus looma võimaliku saatuse kohta veel üks teeoria. Eesti Jahimeeste Selts (EJS) kirjutas oma kodulehel, et nende poole pöördus täna hommikul kodanik, kes leidis Aidu karjäärist uputatud looma ning kahtlustab, et see võib olla kadunud kriimsilm.

Leiust teavitati keskkonnainspektsiooni ning EJS otsustas kiirelt edastatud infot kontrollid. Lääne- ja Ida-Virumaa jahinduse ekspertidest koosnev grupp tuvastas välisel vaatlusel, et fakt looma vees oleku kohta on tõene. "Aidu karjääris vee all oli näha looma kuju, mis hõljus vees pea allapoole ja saba ülespoole. Välisel vaatlusel ei olnud võimalik kindlaks teha, kas tegu on koera või hundiga," kirjeldati kodulehel.

"Kuna tegemist võib olla seaduserikkumise paiga ja asitõenditega, siis otsustati kohapeal edasi mitte tegutseda. Pidasime õigeks, et asjaga tegelevad edasi pädevad ametiasutused ja isikud," lisas EJS.