Uus hädaolukorra juht Urmas Sule koroonaprotestijate kohta: demokraatia lubab olla keskmisest rumalam

Uus ametikoht tõotab suurte kingade täitmist - endine hädaolukorra juht, Lääne-Tallinna Keskhaiglasse suundunud Arkadi Popov, osutus oma teenekuse tõttu lausa käesoleva aasta kodaniku laureaadiks. Kuidas läheneb sellel Urmas Sule, kes asub Popovi asemel koroonakriisi võtmes ülimalt tähtsale ametikohale?

Teine laine, teine strateegia

Näib, et mees ei taha miskit ära sõnuda: tuleviku suhtes jääb ta sõnadega kitsiks.

"See on ametipositsioon, mis eeldab erinevaid panuseid ja väljakutseid igal juhul, ent milliseid täpsemalt, näitab aeg. Üldjoontes on küll teada, mis toimub ja millega tegeleda tuleb, aga hädaolukorra juhina tuleb olla valmis suurteks üllatusteks - see pole amet, kus saab rääkida "homme teen nii, ülehomme naa"," märkis Sule teda ootava suhtes.

Koroonakriisi esimese laine aegu täitis Sule Pärnu haigla juhi ja Eesti Haiglate Liidu juhatuse liikme positsioone. Kas teispool käsuahelat asetsenuna on tal miskisuguseid märkusi, kuidas teise viiruselaine aegu teisiti toimida?