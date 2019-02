Uus detailplaneering võib Snelli tiigile tuua paadid ja vesijalgrattad

"Planeeringut koostatakse peaasjalikult selleks, et võimaldada ehitada pargi territooriumile senise amortiseerunud paviljon-kuuri asemele kuni ühekorruseline pargi teenindamiseks vajalik hoone," ütles linnaplaneerimise ameti koordinaator Margit Lokk ERR-ile.

Kõnealune paviljon asub pargi Nunne tänava poolses otsas ja detailplaneeringus on öeldud, et see lammutatakse ning asemele kerkib kuni 160-ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoone ilma maa-aluse korruseta. Ala aktiivsuse suurendamiseks võiks seal laenutada paate, vesirattaid või uiske ning suvehooajal saaks kohvik paigutada laudu ja toole ka väljapoole krundi piire. Sama hoone juurde kavandatakse tiigi kaldale ujuvsilda.

Veel üks planeeringuga kavandatav uuendus on Falgi tee alune tunnel, mis ühendab Toompargi Hirvepargiga, luues vanalinna haljasaladest ühe terviku.

Toompark jääb ka edaspidi avalikuks pargiks, kuid linn soovib parandada kergliiklusteede struktuuri ja rajada kahjustatud nõlvaaladele treppe. Lisaks tahetakse looduslikule nõlvajalamile paigaldada istmed ja määrata asukohad, kus võiks asuda skulptuurid.