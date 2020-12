Aab nentis, et saab aru, kui raske on koolidel, õpilastel ja nende vanematel uute piirangutega kohaneda. Valitsuse otsus tuli kiiresti ja ootamatult, sest ka algkooli tasemel kiiresti levima hakanud koroonaviirus ei jätnud Aabi sõnul muud valikut.

"Seal on probleem, et algklassilapsi ei testita ja neil pole sümptomeid, aga on küllalt näiteid, kuidas täiskasvanud nakatuvad laste kaudu," selgitas Aab. "Ainuke variant viiruse leviku ohjeldamiseks on selgelt piiritleda kontakte. Kõige massilisem kontaktide koht ongi kool."

Uueks aastaks kavatseb haridusministeerium olla paremini ette valmistatud ja töötab välja erinevaid tegevuskavasid, mis aitaksid koolidel, õpilastel ja nende vanematel muutustega kohaneda.