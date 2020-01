Uuringujuht Juhan Kivirähk koondati Turu-uuringute aktsiaseltsist

Uuringujuhina töötanud Juhan Kivirähk koondati 6. jaanuaril Turu-uuringute AS-ist.

Kivirähk märkis, et lahkarvamused tema ja ettevõtte vahel viisid koondamiseni. "Ma ei taha detailidesse laskuda, kuid meil oli erinev arusaam ettevõtte tulevikust," jäi Kivirähk napisõnaliseks.

Turu-uuringute aktsiaseltsi tegevjuht Tõnis Stamberg kinnitas erinevaid vaatenurki, aga rõhutas, et suhted Kivirähuga on seni head. "Ei välista seda, et tulevikus teeme mingite projektide puhul koostööd," sõnas ta.

Juhan Kivirähk töötab avalike uuringute vallas 1984. aastast.