Uuring: sotside toetus on aasta kõrgeimal tasemel, Eesti 200 üle künnise

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. aprillist 20. maini, mille raames küsitleti kokku 4015 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku. Reformierakonda toetab 32,1% küsitlusele vastanutest. Teisel kohal on jätkuvalt Keskerakond (19,9%) ning kolmandal kohal EKRE (17,5%). Neile järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond (11,3%) ning Isamaa (9%). Kui Riigikogu valimised oleks järgmisel pühapäeval, siis ületaks napilt valimiskünnise ka Eesti 200 (5,2%).



Selle aasta jooksul läbi viidud küsitluste võrdluses on kõige kõrgemal tasemel populaarsuselt neljandal kohal oleva SDE toetus ning suurim on ka vahe viiendal kohal oleva Isamaaga (2,3%). Samas näitavad viimased tulemused mõlema erakonna puhul kergelt tõusvat trendi. Samal ajal on koalitsioonierakondade toetus 46,4% ning opositsioonierakondade toetus kokku 43,4%.

Uuringufirma Norstat teostas küsitlused 29.04-06.05, 06.05-13.05, 14.05-20.05 ja 14.05-20.05 ning nendele vastas kokku 4015 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.