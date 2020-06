Uuring: lähitulevikus on igal aastal juurde vaja üle 300 siseturvalisuse erialade lõpetaja

OSKA uuringujuhi Terje Kaelepi sõnul mõjutab nõudlust uute töötajate järele vajadus pensionile siirdujaid asendada. „Paljud siseturvalisuse töötajad lähevad ka pensionile varem, kui teistes ametites“, selgitas Kaelep.

Siseministeeriumi kantsler Lauri Lugna märkis, et olemasolevaid inimesi tuleb hoida, kuid sama tähtis on pidevalt värvata ka järelkasvu. „Seejuures oleme olukorras, kus on vaja oluliselt rohkem eelarvelisi vahendeid inimeste koolitamiseks, et meil oleks rohkem koolilõpetajaid,“ nentis Lugna. „Taseme- ja täiendusõppesse on vaja juurde tuua paindlikkust ning enam tuleb populariseerida ametite tööd,“ lisas Siseministeeriumi kantsler.

Uuringu järgi jääb igal aastal Politsei- ja Piirivalveametil puudu üle 100, vanglatel 90, Päästeametil 35, Maksu- ja Tolliametil 20 ning Häirekeskusel 10 sobivate erialade lõpetajat. Aastas lõpetab umbes 10 turvatehnikut, kuid töökohti on neile tulevikus pakkuda ligi neli korda rohkem.

Puuduolevate töötajate leidmiseks tehakse uuringus ettepanek muuta väljaõpe paindlikumaks, et oleks võimalik leida töötajaid ka teistelt elualadelt. Samuti vajatakse siseturvalisuse asutustes info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, majanduse, õiguse, sotsiaaltöö, psühholoogia jm erialadel kõrghariduse omandanud töötajaid. Tööjõuvajadust aitab katta ka suurem vabatahtlike kaasamine – nt abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad, naabrivalve.