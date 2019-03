Uuring: enamik Eesti inimesi ei ole rahul käimasolevate koalitsiooniläbirääkimistega, peaministriks soovitakse pigem Kallast

Kokku küsitleti perioodil 22.-25. märts enam kui 1300 inimest, kelle vastustest selgub, et koalitsioonikõnelusi toetavad üheselt vaid EKRE pooldaja (88%). Keskerakonna ja Isamaa toetajad on uuringu põhjal segaduses, läbirääkimiste käiguga on rahul 40% Isamaa toetajatest.

Keskerakonna pooldajatest väljendas oma rahulolu läbirääkimiste käiguga 38% küsitletutest. Eraldi saab välja tuua sellegi, et koalitsioonikõnelustele on madal toetus vanemaealiste ja muukeelsete hulgas. Vanemaealistest (50-84 eluaastat) ei ole kõnelustega rahul 47% küsitletutest, muukeelsetest küsitletutest ei toeta kõnelusi 61%.

Lisaks küsiti inimestelt, kas nad eelistaksid peaministrina Jüri Ratast või Kaja Kallast. Vastused sellele küsimusele langevad kokku üldiste valimisjärgsete trendidega erakondade toetuses. Vastustest selgus, et Kaja Kallast eelistab näha peaministrina 38% küsitletutest, Jüri Ratast soovib edaspidigi peaministrina näha 31%.

Keskerakonna toetajatest näeb Jüri Ratast peaministrina 81%, EKRE toetajatest 53%, Isamaa toetajatest 49%.