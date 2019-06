Uuring: elektriohutuse teadlikkust varjutavad infopuudus ja nõukaaegsed meetodid

1020 lapsevanema küsitlemisest selgus, et kõige vähem teatakse, kuidas elektriõnnetuse korral käituma peab. "72% protsenti vastajatest sooviks juhiseid elektriõnnetuse korral käitumiseks ja vaid viiendik vastajatest oli sel teemal lapsega rääkinud,“ sõnas Elektrilevi vabatahtlik ohutuskoolitaja Raivo Oras.

Lisaks tekitavad segadust muutunud nõuanded. Näiteks vanades materjalides ja nõukogude ajal levis laialdaselt nõuanne kodustes tingimustes puidust harjavarrega juhe kannatanust eemale lükata. Ent seda täna enam soovitada ei tohiks. "Lisaks puidule on paljudes kodudes metallist või plastist harjavarred ning ka puidu puhul ei saa alati kindel olla, et see on täiesti kuiv ja toimib isoleerijana - see tähendab, et päästja ise võib sattuda ohtu," selgitas Oras. "Seepärast on ainus nõuanne kodustes oludes voolu alla jäänud kannatanu päästmiseks vool välja lülitada."

Ta lisas, et suurematele lastele tasub vanematel kindlasti näidata, millisest kilbist ja kuidas elektri ohutult välja lülitada saab.

Suurim elektrioht varitseb kodus ja väikelapsi

Tehnilise Järelevalve Ameti kogutud elektriõnnetuste statistika näitab, et oht on suurim kodus. 80% elektriõnnetustest toimub just seal ja iga viies juhtub väikelastega.

“Tele- ja filmitööstus kultiveerib paraku arusaama, et natuke särtsu ei tee paha - juuksed tõusevad püsti ja oled veidi tahmane. Tegelikkuses võib elektrilöök olla eluohtlik ja õnnelikud on kõik need juhtumid, kus pääsetakse ehmatuse või põletusega,“ hoiatas Oras.