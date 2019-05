Uuring: Eestlased toetavad eurovalimistel kõige palavamalt sotside nimekirja

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel viib uuringufirma Norstat kuni valimisteni iganädalaselt läbi Euroopa Parlamendi valimiste nimekirjade populaarsuse küsitlust. Viimase nelja nädala koondtulemuste põhjal on kõige populaarsem SDE nimekiri, järgnevad Reformierakond ja Keskerakond.

Uuringufirma Norstat Eesti AS poolt 19. aprillist 15. maini läbi viidud nelja küsitluse koondtulemuste põhjal (valim 4000) on kõige populaarsem Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal, kelle kandidaatide poolt hääletaks 22,5% vastajatest. Teisel kohal oleva Reformierakonna kandidaatide poolt hääletaks 21,3% ja kolmandal kohal oleva Keskerakonna kandidaatide poolt 19,2%. Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna nimekirja toetab 12.3% ja Isamaa nimekirja 8,9% vastajatest.

Võrreldes eelmisel nädal varem avaldatud 12. aprillist 9. maini läbi viidud küsitluste koondtulemustega on SDE oma toetust kasvatanud 2% võrra. Teised kaks võrreldava populaarsusega nimekirja– Reformierakond ja Keskerakond – pole suutnud toetust kasvatada, pigem on see mõnevõrra langenud. Toetus neljandal kohal oleva EKRE nimekirjale püsib stabiilne ning viiendal kohal oleva Isamaa nimekirja toetus on samuti pigem langenud.

Antud tulemuste realiseerumine 26. mail toimuvatel valimistel tähendaks, et SDE (Marina Kaljurand ja Indrek Tarand) ja Reformierakond (Andrus Ansip ja Urmas Paet) saaksid Euroopa Parlamenti kaks kohta. Keskerakond (Yana Toom) nign EKRE (Jaak Madison) saaksid ühe koha. Kui Eestile peaks lisanduma üks koht, siis läheks see Keskerakonnale (Igor Gräzin).