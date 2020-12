Uuring: Eesti koroonapositiivseid viib haiglasse kopsupõletik või äge bronhiit

Maailmas on vähe uuringuid, mis põhineksid ühe riigi rahvastiku kõikidel positiivse koroonaproovi andnud inimeste andmetel. Et hinnata erinevaid koroonasse haigestumisega seotud tegureid, võtsid Tartu Ülikooli meditsiiniteadlased ette nende Eesti inimeste andmed, kes on saanud koroonaviiruse suhtes positiivse testitulemuse.

Nii analüüsiti Tartu Ülikooli epidemioloogia professori Anneli Uusküla eestvedamisel Eesti Haigekassa ja Terviseameti andmeid 3598 inimese kohta, kes andsid 2020. aasta 25. veebruarist 6. oktoobrini SARS-CoV-2 suhtes positiivse proovi. Viirusekandjate kõrvale võeti 28 399 inimest hõlmav kontrollrühm, kuhu kuulusid need, kellel samal ajavahemikul koroonat ei olnud.

Professor Anneli Uusküla rõhutas, et analüüsitulemused on esialgsed, kuid tema sõnul lubavad need kinnitada, et koroonaviirus on väga demokraatlik – see mõjutab võrdselt nii mehi kui ka naisi ja võib tabada igas eas inimesi. Analüüsist nähtus, et umbes pooled koroonaviirusega nakatunutest olid mehed (47%) ja haigust põdev inimene oli keskmiselt 45-aastane.

Haiglasse sattunud koroonapositiivsed

Pärast positiivse testitulemuse teadasaamist pöörduti 93%-l juhtudest raviasutuse poole, et saada tervisenõu või -abi, sh 85%-l juhtudest saadi abi perearstilt. 7% positiivse koroonatesti saanud inimestest ei jõudnud meditsiinisüsteemi vaatevälja. Haiglaravi vajas 19% koroonapositiivsetest, sh 5,5% intensiivravi, kus veedeti keskmiselt üheksa päeva.

Uusküla sõnul vajasid meditsiinisüsteemi tähelepanu kõige enam 70-aastased ja eakamad nakatunud. 80% koroonapatsientidest sattus haiglaravile umbes kahe nädala jooksul pärast positiivse testitulemuse saamist. „Haiglaravi vajadus on vanuseti väga erinev, aga suuresti on see seotud kõrgema vanusega. Ligi 60% nakatunud 80-aastastest ja eakamatest vajas haiglaravi,“ tõdes Uusküla.

Peamised põhjused, miks koroonapatsient haiglasse ravile sattus, olid viiruslik kopsupõletik (53%), äge bronhiit (6%), kuseteede infektsioon (2%) ja südame isheemiatõbi (2%).

Vaadeldud ajavahemikus suri 107 koroonapositiivset (3%). „Ligi veerandil juhtudest tabas surm eakaid, kel vanust 70 aastat ja enam,“ kirjeldas professor. Üle poole nakatunutest suri haiglas, ent surmajuhtumeid lisandus ka pärast haiglast väljakirjutamist. Näiteks 30 päeva pärast haiglaravi suri 9% nakatunutest. Ligi kolmandiku (29%) surmajuhtude korral ei viibinud patsiendid üldse haiglas.