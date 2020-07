Uuring: Eesti elanikud tajuvad, et koroonaviiruse kohta levib palju väärinfot

Rohkem kui kaks kuud pärast eriolukorra lõppu tunneb kaks kolmandikku Eesti elanikest, et koroonaviiruse kohta levib palju väärinformatsiooni ja selle taga on jätkuvalt vähene teadlikkus uue nakkushaiguse kohta.

66% elanikest on seisukohal, et koroonaviiruse kohta levib palju ebatäpset infot ja veelgi rohkem inimesi arvab, et väärinfot levitatakse põhjusel, et viirusest teatakse vähe. 44% ehk pea pooled elanikest usuvad, et koroonaviiruse kohta levib palju petlikku ja sihilikult eksitavat infot ning kolmandik arvab, et väärinfot levitatakse tahtlikult eesmärgiga inimesi kahjustada.

Veidi alla pooled Eesti elanikest otsivad teadlikult ja regulaarselt koroonaviiruse teemalisi uudiseid, samas kui viiendik püüab teadlikult viiruseteemalisi uudiseid vältida. Aktiivseid teabe otsijaid on rohkem teisest rahvusest, Kirde-Eesti elanike ning 50-aastaste ja eakamate seas, samas kui koroonaviiruse teemaliste uudiste vältimine on keskmisest sagedasem nooremas vanuserühmas 25–34.

Samas vanuserühmas ollakse ka kõige kriitilisemad koroonaviiruse teemalise informatsiooni kvaliteedi suhtes, arvates, et see on sageli ebatäpne või sihilikult kallutatud. Mida vanem vastaja, seda suurem on tema huvi koroonaviiruse teemaliste uudiste vastu.

Usaldatakse ametlikke kanaleid

Turu-uuringute AS-i juhi Tõnis Stambergi sõnul on jätkuvalt oluline inimeste teavitamine läbi ametlike kanalite, mis annab kindluse, et informatsioon on õige ja vettpidav. Usaldus riigi erinevate ametkondade suhtes on siin võtmetähtsusega küsimus.

Peamisteks infoallikateks koroonaviiruse kohta teabe saamisel on elanikele jätkuvalt Eesti internetiportaalid ja ETV saated. Võrreldes juuni keskpaigaga teabekanalite kasutuses märkimisväärseid muutusi toimunud pole. Inimesi, kes koroonaviiruse kohta teavet saanud pole või teemast ei huvitu, on jätkuvalt väga vähe.

Elanikest 46% hindab end tänasel päeval kehtivate meetmetega hästi kursis olevaks ning veidi vähemad on üldjoontes kursis. 72% elanikest on seisukohal, et terav kriis on möödas, sealjuures 67% peab sellest hoolimata vajalikuks valvsuse säilitamist ning ohutusabinõude järgimist, kuid väike osa inimestest arvab, et võib rahulikult edasi elada nagu vanasti. Elanike ohutunnetus püsib juunikuuga samal tasemel.