Uuring: 92 protsenti Eesti elanikkonnast täidab enda sõnul koroonaviiruse leviku takistamiseks antud juhiseid

COVID-19 teadusnõukoja liikme, käitumisteadlase ja psühholoogi Andero Uusbergi sõnul on rõõmustav, et iga teine eestimaalane on valmis end vaktsineerides pandeemiaga võitlust hõlbustama. “Samas on täiesti mõistetav, et paljude inimeste jaoks on vaktsiinide kohta infot ja kogemusi otsustamiseks veel liiga vähe. Info ja kodumaiste kogemuste lisandumisel võiks usaldus vaktsiinide suhtes järk-järgult suureneda,” märkis Uusberg.

Enda või pere sissetulekud on koroonaviiruse tõttu vähenenud 45 protsendil elanikest (+4 protsenti). Kõrgeim oli sissetulekute vähenemine eriolukorra ajal, mil sissetulekute vähenemist tunnistas üle 50 protsendi elanikest. Endiselt püsib oluline erinevus eestlaste ja teisest rahvusest Eesti elanike vahel - kui eestlaste seas on sissetulekute langust tunnetanud 40 protsenti,, siis teisest rahvusest elanike seas 54 protsenti. Pea veerandi elanike hinnangul on neil praeguste sissetulekute juures raske või väga raske hakkama saada, teisest rahvusest elanike seas 29 protsendil ning Ida-Virumaa elanikest 31 protsendil.