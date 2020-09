Uurimist juhtinud Margus Kurm: ilmselt hukkus Estonia kokkupõrkes allveelaevaga

Teie olete neid meediasse jõudnud kaadreid korduvalt ja enne teisi näinud. Milline oli teie esmane reaktsioon ja emotsioon neid sukeldumise kaadreid nähes?

Esimene reaktsioon oli šokeeriv. Mitte sellepärast, et see auk sealt näha oli, vaid pigem sellepärast, et see asi nii lihtsasti avastati.

Selgitage, mis on selle leitud augu asukoht ja mis on selle tähendus.

Tähendus on see, et Estoniat ei uputanud mitte purunenud vööri visiir, vaid kokkupõrge millegagi, mis oli piisavalt suur, et tekitada laeva keresse kuni nelja meetri pikkuse rebendi. Sellele, et auk võib laeva põhjas olla, on viidanud nii varasemad tõendid, kui ka teaduslikud analüüsid. Pigem on see lihtsalt tõend selle kohta, mille üle on varem spekuleeritud.

Aga kokkupõrge? Millega siis?

Arvestades seda, et see rebendi kese on allpool vee piiri, ja arvestades ka seda, et keegi pole kunagi väitnud, et Estoniaga koos oleks uppunud mõni vee peal sõitev laev ja ka ükski pääsenutest ei ole rääkinud seda, et ta oleks Estonia kõrval või läheduses näinud vee peal sõitvat laeva. Järelikult on kõige tõenäolisem see, et Estonia põrkas kokku allveelaevaga.