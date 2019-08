Uuest nädalast tuleb Pirita ja Viimsi elanikel linnasõiduks rohkem aega varuda

"Russalka piirkonnas on võimalik liigelda, aga kuna sõitmine ja ehitamine toimuvad samal ajal ja väga lähestikku, siis on sõidukiirused ehituse perioodil vähendatud 30 km/h ning linna jõudmiseks Pirita ja Viimsi suunalt tuleb varuda rohkem aega," ütles Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja liikluse alal Talvo Rüütelmaa.

Pärnamäe/Muuga tee ristmik peaks aga olukorda leevendama.

Rüütelmaa tõi välja, et ummikute vähendamiseks saab aga iga liikleja anda oma panuse.

"Kui puudub vajadus lapsi sõidukiga lasteaeda või kooli viia, siis valides sõitmise enne või peale tipptundi, on sellega oma panus antud ning ka ise ummikusse sattumine välditud. Ja kui laps juba oskab iseseisvalt ohutult liigelda, oleks lapse koolist pisut kaugemal sõidukist välja laskmine hea nii lapse tervisele kui ka teadlik valik tehtud ummikute vähendamiseks ja vältimiseks," ütles ta.

Ehitus kulgeb plaanipäraselt

Rüütelmaa sõnul on plaanis Reidi tee ehitusega tänavu novembris lõpule jõuda.

"Osaliselt on kihid asfalti maas, paigaldatakse foorikandureid, kaableid jms. Jõe tänava ristmiku all on valminud pumpla ning nüüd jätkub töö sõiduteega," sõnas ta.