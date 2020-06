Uuest nädalast tuleb Eestis karantiini jääda kuuest riigist saabujatel

Eneseisolatsioon ei kehti järgmisest nädalast reisides Austriast, Belgiast, Hispaaniast, Hollandist, Horvaatiast, Iirimaalt, Islandilt, Itaaliast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Liechtensteinist, Lätist, Norrast, Poolast, Prantsusmaalt, Maltalt, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Soomest, Šveitsist, Taanist, Tšehhist ja Ungarist, kui nendes riikides on viibitud 14 päeva vahetult enne Eestisse tulemist. Ülejäänud maailmast saabujatele kehtib hetkel endiselt kohustuslik eneseisolatsioon.

Eestisse reisija eneseisolatsioonikohustus sõltub sellest, kas riigist, kust inimene tuleb, on koroonaviirusesse nakatunute suhtarv suurem kui 15. See tähendab, et asukohariigis peaks nakatunuid olema 15 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Inimesed, kes saabuvad Eestisse kõrgema nakatunute suhtarvuga riigist peavad Eestisse jõudes jääma kaheks nädalaks eneseisolatsiooni.

Infot riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta uuendatakse igal reedel.

Teave riikide ja nõuete kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel.