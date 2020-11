Uuest nädalast on maskid avalikes siseruumides ja ühistranspordis kohustuslikud

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles Delfile, et esmaspäevast on valitsuse otsusega maskid avalikes siseruumides kohustuslikud. Lisaks sellele kehtib maskikohustus edaspidi ka ühistranspordis, mida hakatakse kontrollima. Kes ja kuidas seda teeb, Lukas veel öelda ei osanud.

Minister ütles, et lisaks kavatseb valitsus eraldada raha väiksema sissetulekuga inimestele, et neid maskide ostmisel toetada.

Valitsus otsustas veel, et uuest nädalast on kõik gümnaasiumid distantsõppele suunatud ning Harjumaa ja Ida-Virumaa laste spordiringides lubatud siseruumides kuni kümme inimest, kinnitas Lukas. Lisaks on Harjumaa ja Ida-Virumaa kinodes-teatrites 50 protsendi täituvuspiirang.

Uued meetmed võetakse juriidiliselt esmaspäeval vastu, mis tähendab, et kehtima hakkavad need kõige varem alates teisipäevast.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!