Uuest aastast võivad vanadest teleritest kaduda vabalevi kanalid

Möödunud aasta algusest hakkas vabalevis kehtima uus standard, kus telekanaleid hakati edastama kõrglahutusega ehk HD-formaadis. Samas on Eestis suur hulk televaatajaid, kellel on vanem teler, mis ei ole võimeline kõrgema kvaliteediga pilti näitama. Eelkõige puudutab see ETV, ETV2 ja ETV+ vaatajaid vabalevis, sest erakanalid on Eestis vabalevist lahkunud, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Et vältida olukorda, kus vanade telerite ja antenniga televisioonisaateid vaatavatelt inimestelt pilt ära ei kaoks, otsustas valitsus eraldi rahastada nii HD- kui ka SD-pildi paralleeledastust. Möödunud aastal 200 000 euro eest ja sel aastal 300 000 euro eest. Tulevaks aastaks selleks vaja minevat umbes ka 300 000 eurot praegu kokku lepitud ei ole.

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) ütles ERR-ile, et lisaraha leidmise punkt on valitsuse päevakorras, kuid otsustamiseni ei ole jõutud.

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose ütles, et muudatus puudutaks ligi 100 000 inimest.

