Uuendatud piirangud: vaata, millistest riikidest Eestisse saabudes peab kaheks nädalaks karantiini jääma

Tuginedes koroonaviiruse nakatunute suhtarvule kehtib alates esmaspäevast, 10. augustist kahe nädala pikkune liikumisvabaduse piirang järgmistest Euroopa riikidest Eestisse saabujatele: Rootsist, Luksemburgist, Rumeeniast, Bulgaariast, Andorrast, Portugalist, Hispaaniast, Horvaatiast, Belgiast, Monacost, Tšehhist, Prantsusmaalt, Maltalt, Austriast, Šveitsist, Islandilt, Poolast, Hollandist ja San Marinost.

Eestisse saabudes ei kehti liikumisvabaduse piirang tulevast nädalast reisijatele Ühendkuningriigist, Sloveeniast, Taanist, Saksamaalt, Iirimaalt, Liechtensteinist, Itaaliast, Slovakkiast, Kreekast, Küproselt, Leedust, Lätist, Norrast, Ungarist, Soomest ja Vatikanist.

Teave riikide ja liikumispiirangute kohta neist riikidest saabujatele asub välisministeeriumi lehel.

Peagi uuendab Euroopa Liidu Nõukogu kolmandate riikide nimekirja, kust on võimalik Euroopa Liitu ehk ka Eestisse reisida. Nimekiri on seejärel leitav välisministeeriumi kodulehel eeltoodud lingilt.

Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium aga tungivalt reisimist vältida, välja arvatud Euroopa riikidesse, kus nakatunuid on 16 või vähem inimest 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul ning kust naastes ei kehti liikumisvabaduse piirang. Olukord võib riikides kiirelt muutuda ning palume sellega enne reisile asumist arvestada.

Reisimisel tasub kinni pidada järgmistest põhimõtetest:

• Enne reisi planeerimist vaata sihtriigi nakkuskordaja infot välisministeeriumi kodulehelt.

• Vii end kurssi võimalike reisipiirangutega sihtriigis – info saamiseks tutvu riigi infoga Reisi Targalt lehel, Euroopa Liidu ReOpen portaalis ja võta vajadusel detailide täpsustamiseks ühendust sihtriigi välisesindusega.

• Registreeri oma reis välisministeeriumi lehel Reisi Targalt, et saaksime Sind võimalikest reisipiirangutest teavitada.

• Järgi Terviseameti soovitusi turvaliseks lennureisiks, et hoida enda ja teiste tervist – haigussümptomite esinemisel lükka reis edasi ja võta ühendust perearstiga.

• Sõlmi reisikindlustus ning tutvu hoolikalt kindlustustingimustega (k.a COVID-19 põhjustatud reisitõrgete korral).

• Asukohariigis järgi kohalike ametivõimude juhiseid ning hoia end kursis võimalike uute piirangutega.

• Reisilt naastes järgi Eestis kehtivaid reegleid, jälgi oma tervist ning võta viiruskahtluse korral ühendust oma perearstiga.

• Juhime tähelepanu sellele, et riik võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi lühikese etteteatamisajaga. Täpsema info saamiseks sihtriigi tingimuste kohta soovitame pöörduda välisriigi esinduse poole või välisriigi vastavate ametiasutuste poole.