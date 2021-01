Uuelt valitsuselt oodatakse korra taastamist looduskaitsealadel

EMA juhtis tähelepanu, et satelliitandmestiku põhjal on Eestis aastatel 2001-2019 rahvusvahelise tähtsusega kaitsealustelt Natura aladelt kadunud üle 15 000 hektari metsakatet, kusjuures 80 protsenti sellest raiuti aastatel 2015-2019. Viimase Keskkonnaagentuuri (KAUR) raporti järgi on üheteistkümnest Natura metsaelupaigast 10 halvas või ebapiisavas seisundis.

Kodanikuühendus analüüsis möödunud aastal looduskaitsealadele väljastatud raielubasid ning hindab numbritele otsa vaadates, et paljudel juhtudel on tegemist majanduslikel eesmärkidel läbi viidavate raietega. Ainuüksi lageraielubasid on eelmisel aastal looduskaitsealadele väljastatud enam kui 750 hektarile. Võrreldes RMK-ga raiuvad erametsaomanikud looduskaitsealasid tunduvalt agaramalt kui riigimetsa haldajad.

EMA andmetel väljastati seisuga 02.01.2020 – 01.01.2021 Eesti looduskaitsealadele raielubasid kokku 7736,76 hektarile, sellest 70,9% erametsadesse ja 29,1% riigimetsa. Natura aladele väljastati raielubasid kokku 6244,12 hektarile, sellest üle kahe kolmandiku erametsadesse. Keskkonnaagentuuri hinnangul teostatakse väljastatud raielubadest erametsades 66% ja riigimetsades 87%. Kuna Natura alad kattuvad suures osas looduskaitsealadega, siis ühtib enamik nendele aladele väljastatud raielubadest ka kaitsealadele väljastatud lubadega.

Keskkonnaagentuur on analüüsis ,,Ülevaade loodusdirektiivi metsaelupaikade seisundist (2013-2018)” leidnud, et ligi pool metsaelupaikade uuendusraiete teatistest on väljastatud kaitsealadel asuvatesse elupaikadesse. See tähendab, et hoiualade ja kaitsealade piiranguvööndite režiim ei taga metsaelupaikade säilimist. Analüüsis on välja toodud, et metsakadude satelliitseire põhjal jõuti tulemuseni, mille kohaselt kaitstavate alade vööndites on viimase 6 aasta jooksul hävinud 1034 ha elupaiku. Seire tulemusena leiti, et kõigi Natura võrgustiku metsaelupaikade seisundi üldhinnang on “halb”.

EMA hinnangul tuleks majandusliku kasu saamise eesmärgil teostatavad uuendusraied (mille hulka kuuluvad nii lage- kui turberaied) looduskaitsealadel välistada. Mõistetavad on looduskaitselistel eesmärkidel, näiteks soode taastamise huvides teostatavad raied, samuti looduslike oludega arvestav püsimetsandus piiranguvööndis, kui see ei kahjusta ala kaitse-eesmärke. Lubatavad ei tohiks olla majandusliku kasu saamise eesmärgil teostatavad suuremahulised raietööd, mille tulemusel metsaelustik vaesustub. Paraku on EMA tunnistanud sellist raietegevust nii riigi- kui erametsades, vaidlustades muu hulgas RMK lageraieid Kääpa maastikukaitsealal metsise elupaigas ja dokumenteerides ulatuslikke rasketehnikaga teostatud lageraieid Lahemaa rahvuspargis erametsaomanike maadel.