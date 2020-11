Uueks keskkonnaministriks võib saada Martin Helme senine nõunik

Epler on eelmisest reedest ka EKRE liige.

Viimati kandideeris ta 2017. aastal Reformierakonna nimekirjas Võru vallavolikokku, kuid sai kaks häält ja ei osutunud valituks. Ta on aastast 2000 kuni 2006 kuuluinud ka Isamaaliitu.

Rahandusministeeriumi andmetel on Epleril keskharidus. 43-aastane Epler kuulub Kredexi, RMK ja EAS-i nõukokku.

Kokk lahkub tervislikel põhjustel riigikokku

Rene Kokk teatas eile, et esitab peaminister Jüri Ratasele tervislikel põhjustel lahkumisavalduse.

„Mul on kahju ministrina alustatut pooleli jätta, aga pean mõtlema oma tervisele ja perekonnale,” sõnas Rene Kokk. „Arstid on andnud mulle väga selge sõnumi, et pean elukorraldust muutma, tempot mõnevõrra maha võtma.”