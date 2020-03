Uued piirangud: koroonasse nakatunud ja nende lähedased peavad püsima kodus

4. Punkti 1 alapunktis 2 nimetatud isik, kellel puuduvad COVID-19 haigust põhjustava viiruse

sümptomid, võib elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, kandes endaga kaasas isikut

tõendavat dokumenti:

1) kui ta on tervishoiutöötaja või muid hädaolukorra lahendamiseks vajalikke teenuseid osutav

või avalikku ülesannet täitev isik, et täita oma tööülesandeid, kui isik jälgib oma tervist

tähelepanelikult ning järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on

eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti

hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja

arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada;

2) kui ta hangib elukoha või viibimiskoha läheduses igapäevaseks toimetulekuks

hädavajalikku põhjusel, et muul viisil ei ole see võimalik, ning kui ta järgib varem kehtestatud

liikumisvabaduse piiranguid, milleks on eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda

2 (2)

rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades

vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult

tagada;

3) kui elukohas ja viibimiskohas on välistatud igasugune kontakt COVID-19 haigust

põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikuga;

4) õues viibimiseks, kui ta järgib varem kehtestatud liikumisvabaduse piiranguid, milleks on

eelkõige keeld avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, samuti

hoida avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja

arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

5. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel kohaliku omavalitsuse üksusel korraldada abi

andmine isikutele, kellel endal puuduvad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tõttu

võimalused eluks hädavajaliku hankimisel.

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel määrata eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud

hädaolukorra lahendamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ülesanne tagada käesolevas

korralduses sätestatud liikumisvabaduse piirangute kohaldamine ja järelevalve. Politsei ja

piirivalve seaduse § 746 lõike 1 alusel võimaldada Terviseametil Politsei- ja Piirivalveametile

käesoleva ülesande täitmiseks vajalike andmete kättesaadavus.

7. Nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust

hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.