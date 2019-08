Uue peaprokuröri nimetamine on tupikusse jooksnud

"Mina toetan endiselt Perlingu jätkamist," ütles isamaalasest justiitsminister Raivo Aeg täna Delfile. "Minu hinnangul on ta teinud head tööd ja väärib sel kohal jätkamist." Sama seisukohta on varemalt väljendanud ka Keskerakond.

Ehkki riigi peaprokuröri ametisse nimetamine on justiitsministri ülesanne, ei ole Aegil õnnestunud seda juba kuid teha ning paistab, et see ei õnnestu ka lähitulevikus. Nimelt leppis valitsus enne ametisse asumist kokku, et otsused tehakse konsensuslikult ning selles küsimuses ei ole EKREga õnnestunud üksmeelt leida.

EKRE on oma vastumeelsust Perlingu osas korduvalt väljendanud. Näiteks ütles erakonna esimees ja siseminister Mart Helme juunis Delfile, et Perling ei ole riigi peaprokuröri kohale ainus ja asendamatu inimene ning lisas, et EKRE-l on sellele kohale hoopis oma kandidaat välja pakkuda. Ent tänaseni ei ole EKRE seda teinud. Ka minister Aeg kinnitas täna, et EKRE ei ole talle ühtegi kandidaati tutvustanud. "Ootan huviga," lisas ta.

Samas möönis justiitsminister, et ega uue peaprokuröri nimetamine polegi valitsusele olnud kõige pakilisem ülesanne, sest sellega on aega sisuliselt oktoobri lõpuni. "Eks siin põgusalt ikka vahetevahel on sellest räägitud, aga suve aeg ja paljud inimesed puhkavad. Kohe täitub sada päeva, pigem on need saja päeva valitsuse tööplaani teemad siin jutuks olnud," rääkis ta.