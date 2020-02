Uue nädala ilmaprognoos on paljulubav: sajab lörtsi ja vahepeal sekka ka lund

Esmaspäev toob madalrõhkkonna kaugenemise Venemaa poole, misjärel suundub vihma- ja lörtsisadu pärast keskööd Peipsi taha. Loodevooludega kandub külmemat õhku ning päeval langevad sademed enamasti alla lörtsi ja lumena. Puhub tugev loodetuul. Õhutemperatuur langeb hommikuks sisemaal -2 kraadini. Päeval jääb temperatuurivahemik 0 kuni 3 kraadi vahele, langedes taaskord pärastlõunal.

Teisipäev tuleb tõusva õhurõhu foonil enamasti sajuta. Selgineva taeva all langeb õhutemperatuur öösel kuni -7 kraadini, rannikul võib jääda nulltemperatuuri lähedale. Päevane pügalavahemik on 0 kuni -3 kraadi.

Kolmapäevane öö on kõrgrõhuvööndi mõjul sajuta, mõõduka loodetuulega ja karge. Õhutemperatuur jääb -2 kuni -7 kraadi vahele, meretuulega rannikul nullkraadi ümber. Pärast keskööd ilmub taevasse aga hommikuni tugevnev pilvekiht. Keskpäeva paiku jõuavad Soomest läheneva madalrõhulohu lumepilved ja puistavad mõnda kohta lund, ent sajuhulk on tõenäoliselt võrdlemisi väike. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Neljapäeva öösel liigub üle Eesti väike kõrgrõhuhari. Taevas selgineb, ilm on sajuta. Loodetuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi, rannikul võib jääda pisut üle nullkraadi. Päeval jõuab loodevoolus Lääne-Eestisse niiskemat õhku ning enamasti saartel võib lund ja lörtsi sadada. Mandril on taevas selgem ja ilm põhiliselt sajuta. Tuul rahuneb. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni -2 kraadi vahemikku, Lääne-Eestis lausa +2 kraadini.

Reedel liigub üle Läänemere ümbruse madalrõhulohk, mis toob lund ja lörtsi, Lääne-Eestisse ka vihma. Puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni -8, rannikul 0 kraadi. Päeval tõuseb Lääne-Eestis temperatuurivahemik +2 kuni +5, Ida-Eestis -1 kuni +1 kraadini.