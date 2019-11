USA tippdiplomaat kinnitas, et president Trump üritas Ukrainalt oma rivaali poja uurimist välja pressida

Soome Rahvusvaheliste suhete instituudi direktor Mika Aaltola ütles Helsingin Sanomatele, et Sondlandi tunnistus oli täpselt see, mida Trumpiu andministratsioon on püüdnud eitada. “Mees, kes juhtunut ise nägi, rääkis nüüd kõike. Seal on nii kindel teave kui võimalik,” ütles Aaltola. “Jah, see on väga raske värk,” tõdes Aaltola. Nüüd on Trump tema sõnul esimest korda tõsiselt lõksu jäänud.