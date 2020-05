USA sõjaväelaste, Punase Risti vabatahtlike ja misjonäridena esinevad netisulid suudavad ohvritelt välja petta pea kogu nende vara

Endine veebikonstaabel Maarja Punak ütles lisaks, et kelmide tekitatav kahju on suur. Eestis on olnud juhtumeid, kus ohver on müünud maha peaaegu kogu oma vara, et see siis saata kelmile näiteks ühise maja ostmiseks.

"Minule on viimase poole aasta jooksul kirjutanud mitmed naised, kelle usaldust üritatakse võita sellega, et mees väidab olevat end sõdur ning selleks, et ta saaks tulla siia külla, tuleb temal kui tüdruksõbral küsida mehe üksuse juhilt kirjalikku luba. Ehk sellega üritatakse näidata, nagu mees oleks valmis nende suhet kõikidele avalikult kuulutama," selgitas Punak kelmide kavalust. Õnneks on koroona-aeg aidanud sellisele skeemile pidurit tõmmata.

Kuidas end netisulide eest kaitsta?

Veebikonstaabel rõhutas, et võõrastega suhtlemisel on oluline jääda infokriitiliseks ja mõista, et sotsiaalmeedia anonüümseid kasutusviise kasutatakse vahel ka kurjasti ära - kasutajanimi ja -pilt ei pruugi kokku langeda päris isikuga. "Samuti ei pruugi kokku langeda isiku jutt ja tema kavatsused. Ohumärgid on näiteks armastuse või kiindumuse väljendamise sisuliselt võhivõõrale, raha küsimine ja päranduse pakkumine," ütles Ränik.

Kuna kelmide üks tööliin hõlmab ka potentsiaalsete ohvrite otsimist, siis tuleb sõbralike võõraste tutvumispalvetesse ettevaatlikkusega suhtuda. "Oletame, et olen tubli keskealine või vanem sotsiaalmeediakasutaja ning ei võta sõbraks välismaiste nimedega suvalisi inimesi, kuid minu sõbralistis on üks selline lahke eestlane - meil igaühel on vähemalt üks selline sõber sõbralistis -, kellel on väga kirju sõbralist. Probleem seisneb selles, et sellises sõbralistis on tõenäoliselt ka profiilid, mida kasutataksegi sotsiaalmeedias sobivate ohvrite leidmiseks ning ühe minu lahke sõbra kaudu on võimalik tema sõbralisti kaudu jõuda minuni,"selgitas Ränik. Ta tõi välja, et on olnud mitmeid juhtumeid, kus kelmid on potentsiaalse ohvriga suhtlust alustades viidanud just ühistele sõpradele. Lisaks sotsiaalmeediale otsivad petturid kontakti ka e-posti teel.