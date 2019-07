USA saatkonna kolimissoovid kukuvad järjest läbi

Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis otsis võimalust kolida oma Kentmanni tänava hoonest lastestaadionile Väike- ja Suure-Ameerika tänavate vahel. Nende soovid jäid aga vastuseta ning superministeeriumi tagusele alale rajati kogukonnaaed, kus saab harrastada hoovisporti ning ehitatakse uusarendust. See tähendab, et USA saatkonna püüded uue asukoha leidmiseks kestavad nüüd juba enam kui kümme aastat.

2014. aasta lõpus ilmnes saatkonna esitatud kavast, et nad soovivad kolida Kadrioru külje alla paenõlvale. Uueks asukohaks märgiti Valge tänav 13, kus hetkel asub nn Valge ärimaja. Ka see püüdlus jooksis toona liiva ning ehituseks linnalt luba ei saadud.

USA saatkond ise jäi kolimissoovi kommenteerimisel kidakeelseks, mainides vaid, et nad töötavad pidevalt selle nimel, et kindlustada kõrgeim turvalisus ja parim asukoht.

Välisministeerium on teadlik USA saatkonna soovist leida uus pind, kuid täpsemaid plaane ei teata. Kolimissoovist on räägitud omavahelistel kohtumistel, kuid sedagi võrdlemisi pealiskaudselt. Saatkond on varasemalt maininud, et uue hoone otsingud käivad, kuid konkreetsemat ülevaadet ei ole nad ministeeriumile andnud. Välisministeerium ei tea, kas saatkond jätkab praegu otsinguid.