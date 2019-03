USA saatkond mõistab pearabi Shmuel Koti ründamise "kõige rangemal viisil" hukka

USA saatkond Tallinnas mõistis rünnaku täna hommikul hukka "kõige rangemal viisil". Delfi avaldab pöördumise täismahus:

"Me mõistame kõige rangemal viisil hukka rabi Shmuel Koti vastu suunatud verbaalse rünnaku, mis toimus möödunud laupäeval Tallinnas.

Sellisele vihkavale sõnakasutusele, olgu see suunatud usu, rassi, etnilisele päritolu, soo või muude isiku põhitunnuste vastu, ei ole tänapäeva ühiskonnas kohta. Sõnadel on jõud ja kui vihakõnele ei reageerita, siis võib see viia ohtliku käitumiseni.

Ühineme Eesti juudi kogukonnaga, peaminister Ratasega ja kõigi teistega, kes on selle käitumise hukka mõistnud ning toetanud Eesti õiguskaitset selle intsidendi uurimisel."