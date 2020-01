Urve Palo: eriarvamuste puhul naistega Jürgen Ligi ei kontrolli end ning läheb inetuks. Mulle ütles "ega sa köögis ei ole!"

Näiteks endine sots Urve Palo meenutas oma kogemusi reformierakondlase Jürgen Ligiga, vahendab ERR. "Ma olen tähele pannud, et Jürgen Ligi, eriti kui naine jääb temaga erinevale arvamusele, läheb täiesti endast välja, ta ei kontrolli enam ennast," muljetas Palo. "Meeste puhul talle ei meeldi üldse, kui talle vastu öeldakse, aga ta suudab ennast kontrollida, ei lähe nii inetuks. Ja siis ta ütles mulle, et "ega sa köögis ei ole!"," tõi ta näite kunagiselt valitsuse istungilt.

Kadri Simson (Keskerakond) rääkis omakorda: "Ma olen pidanud ka avalikes debattides poliitikutelt kuulma selliseid repliike, et "ära kaaguta, Kadri" (nii ütles talle Jürgen Ligi - toim). Ma mõtlen murelikult, et tõenäoliselt ei olnud ma esimene inimene, kellele nii öeldi."

Reformierakonna juht Kaja Kallas viitas, et enne valimiskampaaniat tuli talle kirju, kus soovitati, et lõigaku ta juuksed lühikeseks, kandku pükskostüüme ning rääkigu madalama häälega, prillid võiksid ka olla. "Sa loed neid ja nagu kogumis mõtled, et inimene vaatab ja mõtleb, et kuna juhi kuvand on selline suur mees jämeda häälega, siis ta vaatab sind ja sa nagu ei sobi sinna kuvandisse - sinuga on midagi viga."