Urmo Soonvald "Aktuaalsele kaamerale": kaks Eesti spordi ebajumalat on suure tõenäosusega dopingukobinatoorika osakesed

"Aktuaalse kaamera" vahendatud intervjuus päris Margus Saar seda, kui usutav Alaveri selgitus olnud avalikkusele täna tundus, millele Soonvald vastas, et silmnähtavalt on Alaver valinud kaitsetaktika, korrates ühtainsat lauset. "Kuid see lause, et ta on vahendanud kontakti Karel Tammjärvele tekitab uusi küsimus. Miks kuuekordne Eesti parim treener vahendab dopinguarsti kontakti ja siis kolm aastat monitoorib, kuidas on läinud? See on nagu inimkatse, mida on Alaver Tammjärvega teinud," rääkis Soonvald.

Margus Saar päris Soovaldilt: "Kui usutavad on kunagiste Eesti suusakuningate ja kuningannade võidud tänaste uudiste valguses?".

"Täna 20 aastat tagasi tuli esimene MM-i tiitel Andrus Veerpalule Ramsaus. Need tänased uudised on nagu võti, mis sunnivad meid uuesti lugema üle neid sündmuseid, mis vahepeal on juhtunud. Me saame uuesti rääkida Andrus Veerpalu juhtumist, natukene ka Šmiguni juhtumist ja tuletan meelde dopinguarst Vitali Bernatski, kellest Eesti Päevalehes kirjutati (lood on koondatud SIIN). Täna on see artiklite sari teises valguses, sest kui toona püüti teda naeruvääristada mitmete sportlaste poolt, siis täna nüüd on selge, et Bernatski viitas väga selgelt, et Mati Alaver ja tema teatud sportlased on olnud seotud dopinguga. Ma soovitan kõigil kunagisi väljaütlemisi ja tiitleid hinnata teisiti, pärast seda kui kaks Eesti teatud perioodi ebajumalat on suure tõenäosusega olnud dopingukombinatoorika tegijad, " kostis Soonvald.