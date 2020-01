Urmas Vaino peab õpetajate ebaviisakast käitumisest Eesti Õpetajate liidule saadetud kirja pahatahtlikuks

Urmas Vaino ütles, et ei soovi anda vaidlusele hinnangut, kuna viisakusreeglid olenevad kontekstist. “Mis on viisakas suhtlus sõbraga saunalaval, tuttavaga tänaval või pärast tunniajast kirglikku debatti osapooltele olulisel teemal, ongi erinev,” selgitas Vaino.

See pole Vaino väitel ebatavaline, et pärast “Suud puhtaks” saate salvestamist erinevate seisukohtadega inimesed edasi rääkida tahavad. “Ma ei ütleks, et seda iga kord või isegi üle korra juhtub, aga ikka tuleb vahepeal inimestel paluda vestlus viia stuudiost grimmituppa, kuna võtteplats tuleb järgmiseks päevaks ümber ehitada,” rääkis Vaino. Samamoodi jätkus kirglik vaidlus pärast ühe saate salvestamist oktoobris, kui õpetajad Madis Somelar ja Martin Saar haridusministri Mailis Repsiga edasi debateerisid.

Vaino tunnistas salvestusjärgset vaidlust. Vahepeal oli Vaino grimmitoas, suurema osa kohe ukse taga, kuhu vestlus kostus. “Eks see [vaidlus - toim.] oli emotsionaalne, aga oli aru saada, et teema läks kõigile korda. Üks probleem oli minu hinnangul see, et inimestel oli erinev infoväli,” rääkis Vaino. Ta pidas väiteid inetu vaidluse üle siiski pahatahtlikuks.

“Säärased väited on pahatahtlikud õpetajate ning ministri suhtes,” sõnas Vaino, viidates kirjale, mis Eesti Õpetajate liitu Somelari ja Saare käitumise kohta saadeti. Vaino rõhutas, et sarnased emotsionaalsed vaidlused on toimunud sarnaselt pärast mõne teise “Suud puhtaks” saate salvestamist. “Ma arvan, et kui samad inimesed oleksid näiteks ministriga ministeeriumi saalis rääkimas, käituksid inimesed konteksti tõttu teisiti.”