Urmas Reitelmanni väljaütlemisi läbi aegade: raipeõgijatest ajakirjanikud, seedekulglaleksikat kasutav minister ja parasiteerivad tiblad

Peatselt EPLile antud intervjuus nahutas ta sotse, täpsemalt Sven Mikserit tolle sõnavõtu pärast ja tõi käibesse uue väljendi "seedekulglaleksika". "Muide, seedekulglaleksika lõpetaks tsiviliseeritud riigis ministri poliitilise karjääri. (Reitelmann viitas välisminister Sven Mikserile, kes saatis EKRE rahvasaadiku Henn Põlluaasa karu pe*se – toim.)."

Avalikkuses on hiljem tähelepanu pälvinud seegi, kuidas Reitelmann viskus aprillis kaitsma perevägivallas süüdistatavat Marti Kuusikut. Reitelmann kirjutas Facebookis (kirjapilt muutmata): "Raipeõgijatest "ivestigeerivad ajakirjanikud"teadsid, et neil puuduvad vähimadki tõendid Marti Kuuse kohta, aga avaldamisega läks sedavõrd kiireks, et lajatati oma sodi letti. Tagatipuks pidid klounid aga tunnistama, et case puudub ja Marti eksabikaasa eitab igasugust vägivalda. Jeesus Mariia! Kui loll peab olema, et endale vabatahtlikult kakapott pähe panna?"

Ristis ERRi ajakirjaniku "õnnetuks tütarlapseks"

On selge, et Reitelmann meediat põlgab, ometi otsustas EKRE mais saata just tema nende esindajaks ringhäälingunõukogus. Peagi jõudis ta juba kritiseerida ERRi korrespondenti USAs ehk Maria-Ann Rohemäed. Reitelmann ristis Rohemäe "õnnetuks tütarlapseks". Ta rõhutas ekstra, et ei saadaks mingil juhul Ameerikasse korrespondendiks 25aastast tütarlast.

Delfile väitis Reitelmann mais, et ERR vahendab töötajate endi isiklikke poliitilisi sümpaatiaid. "Mitte kellelegi ei lähe korda toimetaja maailmavalu ja isiklikud sümpaatiad, mida ERRist endiselt vahendatakse."

Mis puutub väliskomisjoni ja ENPA delegatsiooni, siis kuni eilse otsuseni üritas Reitelmann näidata, et on kõik korrektselt teinud. Ta suisa valetas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, kui väitis, et 7. oktoobril oli esimene kord, kui keegi temalt 2015. aasta väljaütlemiste kohta aru päris. Delfi kajastas, et see oli sulaselge vale.

Eile pärastlõunal ta aga end enam tagasi ei hoidnud. "Ei, te ei ole ajakirjanik," vastas Reitelmann end telefonis tutvustanud Delfi ja EPLi ajakirjanik Vilja Kiislerile. "Te olete politruk." Palvele tulla saatesse vastas Reitelmann: "Ei. Ma ei loe Delfit, ei käi teie portaalis, mul on sügavalt ükskõik, mida te kirjutatate." Ta lisas: "Te olete nii rõvedalt vasakradikaalne saastaväljaanne, et ma ei viitsi isegi teie peale mõelda."

ENPA kui mõttetu jututuba

Reitelmann andis siiski intervjuu Kuku raadiole, kus märkis, et on ENPA tegemistega vaid uduselt kursis. "Loomulikult ma tean üldiselt, et see on suht mõttetetu jututuba, kus võib ju käia, aga sellest kasu on minimaalne."

Reitelmann rääkis sedagi, et kui Eesti on otsustanud seal edasi käia, siis tuleb seal osaleda, kui meie partnerriigid ja sõbrad seal on. "Aga on alternatiiv, et Balti riigid lahkuvad sealt in corpore, pärast Venemaa volituste taastamist."

Kuigi väliskomisjon näitas Reitelmannile ENPA osas rohelist tuld, jõuab arutelu ka riigikogu suurde saali. Seal saab otsustavaks lihthäälteenamus.