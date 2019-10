Urmas Reitelmann valetas "Aktuaalses kaameras" Eesti rahvale

Eile küsis Delfi Reitelmannilt kommentaari väliskomisjonis esinemise ja varasema skandaali kohta, ent Reitelmann soovis küsimusi meilitsi ning nendele ei ole ta vastanud. Täna võttis Reitelmann taas toru, ent lõpetas kohe kõne, kui kuulis, et temaga räägib reporter.

Reitelmann on enda sõnul juba 2015. aasta skandaali pärast piisavalt vabandanud. Ta peab silmas venekeelsele "Aktuaalsele kaamerale" skandaali ajal antud intervjuud, kus ta ühest küljest vabandab venelaste ees, ent mainib ka, et tema sõnad olid kontekstist väljarebitud. (Vt video artikli all.)

Küsimusele, miks ta laiema auditooriumi ees vabandanud ei ole, vastas Reitelmann uudistesaatele: "aga minu käest ei ole keegi midagi küsinud – Eesti ajakirjandusel ei ole kombeks uurida taustasid, vaid on silt otsaette."

Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa ütles Delfile eile, et tema ei ole Reitelmanni suust ühtegi vabandust kuulnud. "Mina ei ole neid vabandusi näinud, aga see ei tähenda, et neid ei ole olnud," ütles Eesmaa.

Eilsel väliskomisjoni istungil arutati Reitelmanni kandidatuuri küsimust ja jõuti otsusele, et mehe saatus otsustatakse neljapäeval.

Eesmaa ütles, et jutuks oli Reitelmanni võimalik avalik vabandamine oma väljaütlemiste pärast. "Sellest teeb Reitelmann omad järeldused. Eks siis näeme, kuidas ta käitub," ütles ta.

"Mina vaatan huviga, alates Delfist ja kõikidest teistest kanalitest, kus ta täna sõna võtab, et kuidas ta end väljendab ja kuidas suhtumine Reitelmanni kandidatuuri kuni neljapäevani võib muutuda," ütles Eesmaa.

Eesti Päevaleht kirjutas eelmisel nädalal, kuidas Reitelmanni kandidatuur ENPA delegatsiooni on väliskomisjoni patiseisu viinud mehe varasemate sõnavõttude pärast.

2015. aasta rändekriisi harjal võttis toona kaitseliidu avalikke suhteid korraldanud Reitelmann sotsiaalmeedias sõna ja teatas, et Euroopasse ei jõua mitte põgenikud, vaid "saast" ja "inimrämps".

"Eestis parasiteerib 300 000 tibla, kes ei ole siia adapteerunud, kuidas oleks võimalik inimesteks muuta neid miljoneid siiapürgivaid mugavusprussakaid?" küsis praegune riigikogulane tookord Facebookis avaldatud kommentaaris, mida pärast olid sunnitud õiendama nii kaitseliit kui ka valitsusliikmed.