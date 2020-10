Urmas Reitelmann lahkub ERR-i nõukogust

Neljapäeva õhtul nimetas EKRE fraktsiooni liige ja rahvusringhäälingu nõukogu liige Urmas Reitelmann sotsiaalmeedias "Ringvaate" saatejuhte Marko Reikopit ja Grete Lõbu sodomiitideks.

"See on solvav, ebameeldiv ja täiesti vastuvõetamatu," sõnas Reikop Reitelmanni öeldut kommenteerides. "Meil on väga suur surve, et me ikkagi kohtusse pöörduksime. Nii ERR-i juhtkonna kui ka kolleegide tasandil on kõik väga toetavad, samuti on väga paljud juristid meile abi pakkunud," lisas ta.

ERR-i juhatus mõistis Reitelmanni öeldu hukka

ERR-i juhatuse esimees Erik Roose kirjutas pöördumises rahvusringhäälingu töötajatele, et sellised sõnad ning väljenduslaad ei sobi kellelegi, eriti aga ERR-i nõukogu liikmele.

Reitelmann eemaldas postituse reede hommikul.

Kuigi postitus ise on kustutatud, ei tähenda see Roose sõnul, nagu seda ei olekski olnud.

Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann kinnitas reede pärastlõunal Delfile, et kavatseb teha EKRE esimehele Martin Helmele ettepaneku kutsuda Reitelmann tagasi ERR-i nõukogust.

Reede õhtul teatas Reitelmann sotsiaalmeedias, et ilmselt on tal mõistlik Rahvusringhäälingu nõukogust lahkuda.