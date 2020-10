Urmas Reitelmann: ilmselt on mul arukas teatada, et lahkun Rahvusringhäälingu nõukogust. Pind tagumikus on kadunud!

"Ilmselt on mul arukas esmaspäeval teatada konservatiivide fraktsioonile, et lahkun Rahvusringhäälingu nõukogust, ja võtta sellega vasakliberaalidelt kont valitsuse ründamiseks," kirjutas Reitelmann sotsiaalmeedias.

"Kujutan selle juures juba ette ERR-i juhatuse, osa nõukogu ning eelkõige kultuurimarksistlike toimetajate joovastust. Pind tagumikus on kadunud! Kõike saab rahulikult jätkata: teha segamatult vasakliberaalset propagandat, võimendada suhtekorraldusfirmade kampaaniasõnumeid, levitada homoagendat ja libauudiseid ilma, et Reitelmann aru ei nõua. Plusspoolele tuleb aga kanda see, et ma ei pea enam vaatama AK-d ja vastama üle päeva mõnele vihase televaataja kirjale, kes pärib nördinult, miks nõukogu midagi ette ei võta," oli ta rahul.

Reitelmann tõdes, et ilmselt on ta ajast maha jäänud, kuna ajal, mil tema koolis käis, tähendas sõna sodomiit homoseksuaali, nagu see tema sõnul on oma ajaloolises tähenduses alati olnud.

"Vaatasin igaks juhuks Cambridge'i sõnaraamatust veelkord üle, tähendus endine. Keel muidugi areneb ning mul kindlasti ei ole aimu, mida miski tähendab soo-ogarate subkultuuride slängides ning võib-olla on esialgne tähendus laienenud tänaseks päevaks ka loomapilastajatele. Tõe huvides olgu siinkohal üle korratud, et ma ei ole eales seostanud "Ringvaate" saatejuhte loomapilastusega, mida "lügenpresse" ohtralt korranud on. Kuna seda valet on jõuliselt levitatud, vabandan asjaosaliste ees," sõnas Reitelmann.

Ta meenutas, et paarkümmend aastat tagasi, mil ta saadet "Kes tahab saada miljonäriks?" tootis, selgus kurioosum, et isegi auväärt teosed andsid teinekord erinevaid vastuseid. "Täheldasime sedagi, et valeinfo levis kirjastuste uustrükkides "lõika-kleebi" meetodil ikka ja jälle. Ei saa välistada, et mõnes teatmikus on sodoomia vasteks märgitud homoseksuaali asemel mõni muu moodne vigur, mida see klassikaliselt piibli tõlgenduses mõistagi pole," rääkis ta.

"Reedese õpitud hüsteeria puhul kordub sama muster, mida ideoloogiliselt laetud uusmarksistid on viimastel aastatel usinalt kasutanud. Sõnumist rebitakse detail, sisu kõrvale heites. ERR rikub ringhäälingu seadust rämedalt ja pidevalt, mis ei tundu häirivat kedagi, kontekstist leitakse aga üks kriitiku sõna, mille kallal jaurata ja üles ehitada süüdistus. Äsja kisas "ajakirjandus" kas öeldi Rootsi või Rootsis ja väitis, et isegi, kui ütleja sõnas Rootsis, siis mõtles ikkagi Rootsi. Rahvavaenlane tuleb leida ja halastamatult paljastada," leidis Reitelmann.