Urmas Reitelmann: ERRist vahendatakse endiselt toimetaja maailmavalu ja isiklikke sümpaatiaid

Reitelmann tõi välja, et tema hinnangul jätab praegu soovida Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) võrguväljaande kiirus ja teemade kitsas valik. "Värskeid uudiseid sealt otsida on mõttetu, eriti nädalavahetustel. Tänapäeva maailm peab ilmavõrgust olema leitav mitte kohe vaid otsekohe."

Tänavu veebruaris ütles Reitelmaan arvamusportaalile Uued Uudised: "ERR kukkus minu silmis totaalselt ära 2015. aastal pärast kooseluseadusevastast meeleavaldust. Olen praktiliselt lõpetanud ERR uudistesaadete vaatamise, kuna saan sealt hinnanguid, mida ma ei ole palunud. Täheldan, et uudistetoimetused ei vahenda enam uudiseid, vaid suruvad peale ideoloogiat."

Reitelmann kinnitas, et ringhäälingu nõukogu liikmena hakkab ERRi siiski senisest enam jälgima, kuna seisus kohustab. Ideoloogia kohta kostis ta, et ERR vahendab siiani töötajate endi isiklikke poliitilisi sümpaatiaid. "Mitte kellelegi ei lähe korda toimetaja maailmavalu ja isiklikud sümpaatiad, mida ERRist endiselt vahendatakse. ERRi ühestki uudisest ei tohi kumada toimetuse suhe ega toimetaja poliitilised eelistused," märkis ta. Lisaks rõhutas Reitelmann, et ERRi ainus kapital on usaldusväärsus ja neutraalsus.

Viimastel nädalatel on meedias räägitud palju ajakirjandusvabadusest. Reitelmann sõnas, et ERR on ainus meediaorganisatsioon, kellele on antud seadusega ülesanded, kohustused, toimimise põhimõtted ja raamid. "Siin ei ole targutamise koht, seadust tuleb täita. Erameedia ei ole aga kunagi vaba, alati istub kusagil ärijuht, kes jälgib rahavooge, tellija- ja kuulajanumbreid," rääkis ta.