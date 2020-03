Urmas Reitelmann: ERRi juhatus peaks tegema täiendavad professionaalsuse nõuded töötajatele ja toimetustele

ERR-i juhatusele ja nõukogu liikmetele saadetud kirjas kritiseerib Reitelmann, et klaarimist vajaks vana seik - tuleks vabandada Toomas Lepa ees, keda tema arvates ETV saates "Pealtnägija" laimati.

Seejärel kritiseerib Reitelmann hiljutist Astrid Kanneli intervjuud Ungari välisministri Peter Szijjartoga. "Väga halba inglise keelt rääkiv Kannel küsitles hõimurahva välisministrit tendentslikult, pahasoovlikult ette valmistamata ja ebaprofessionaalselt."

Reitelmann nõuab, et juhatus töötaks nõukogu maikuu koosolekuks välja

täiendavad professionaalsuse nõuded töötajatele ja toimetustele, et hoida tulevikus ära alusetuid, skandaalidest ajendatud süüdistusi ja sildistamist. "Rahvusringhääling on kõigi ühine ringhääling, kelle ainus kapital on usaldusväärsus."

Erik Roose ütleb, et kirja käsitletakse ilmselt järgmisel nõukogu koosolekul, mis toimub aprilli keskel. Ta märgib, et igal nõukogu liikmel on seadusjärgne õigus teha ettepanekuid. "Töötame seaduse piires. Seadus ei näe ette sellist formaati, et kellegi professionaalsust kuidagi kellegi käsul mõõta," lisab ta.

Roose sõnutsi on see praegugi juhatuse ja ERRI allasutuste peatoimetajate töö, et alluvad oleks professionaalsed ning järgiksid ajakirjanduseetika koodeksit. "Ma ei kahtle, et seda tehakse. Kuulame muidugi ära, mis etteheited konkreetselt võivad olla."

Ungari saatkond tänas intervjuuvõimaluse eest