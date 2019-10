Urmas Reitelmann: ENPA on suht mõttetu jututuba. Sealt võiks ka lahkuda

Temaga tegi intervjuu Timo Tarve. Reitelmann uuris üleolevalt, kas väliskomisjoni otsuse järel oli ajakirjanike hulgas palju pettunud ja nördinud nägudega inimesi. Kui saatejuht viitas, et ta polnud kohal, aga kuulis, et neid olnud palju, hakkas Reitelmann irvitama. Ta naeris rahulolevalt ka siis, kui Tarve tõi välja, et ilmselt võttis Reitelmann kandideerimist hasartselt.

Küsimuse peale, kas ta on ENPA tegemistega täpsemalt kursis, teatas Reitelmann: "Ma olen väga üldmääraselt või selliselt uduselt kursis, aga nüüd ma tunnen, et mul on põhjust ennast nagu hästi kurssi viia sellega."

Ta jätkas: "Loomulikult ma tean üldiselt, et see on suht mõttetetu jututuba, kus võib ju käia, aga sellest kasu on minimaalne."

Reitelmann rääkis sedagi, et kui Eesti on otsustanud seal edasi käia, siis tuleb seal osaleda, kui meie partnerriigid ja sõbrad seal on. "Aga on alternatiiv, et Balti riigid lahkuvad sealt in corpore, pärast Venemaa volituste taastamist."

Tarve uuris ka ažiotaaži kohta Reitelmanni isiku kohta, mis viimase paari nädala jooksul puhkenud. Reitelmann ütles, et teda see ei üllatanud. "Mis olnud, see olnud. Mis ma teha saan. Saksamaa kombel vabandada holokausti eest – mina küll ei viitsi."

Reitelmanni kandidaatuur tekitas ennekõike opositsioonis vastuseisu, kuna ta nimetas mõni aasta tagasi venelasi "tibladeks" ja pagulasi "inimrämpsuks".

Et tema kõnepruuk pole viisakamaks muutunud, näitab seegi, kuidas Reitelmann vestles (õigemini ajakirjanikku sõimas - toim) täna EPLi ja Delfi ajakirjaniku Vilja Kiisleriga.