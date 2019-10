Urmas Reitelmann: Delfi on rõvedalt vasakradikaalne saastaväljaanne, mille peale ma ei viitsi isegi mõelda

„Ei, et ei ole ajakirjanik,” vastas Reitelmann end telefonis tutvustanud ajakirjanik Vilja Kiislerile. „Te olete politruk.” Palvele tulla saatesse vastas Reitelmann: „Ei. Ma ei loe Delfit, ei käi teie portaalis, mul on sügavalt ükskõik, mida te kirjutatate.” Reitelmann lisas, et pealegi on tal homme vaba päev, mille ta kavatseb oma perega veeta.

„Delfi ei esinda kindlasti mingit vaba ajakirjandust,” teatas Reitelmann. „Te olete nii rõvedalt vasakradikaalne saastaväljaanne, et ma ei viitsi isegi teie peale mõelda. Vastus on ei. Võite selle toimetuse seinale kirjutada: ärge mulle mitte kunagi mitte mingitel asjaoludel helistage.”